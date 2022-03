Schlager nach Nicht-Einberufung ins Nationalteam: „Werde weiterhin Gas geben“

Alexander Schlager vom LASK war am Montag bei „Dein Verein – Double Check“ per Schalte zu Gast. Der Tormann sprach u.a. über die Nicht-Einberufung ins Nationalteam:

…zur Nichtberücksichtigung im Nationalteam: „Natürlich wäre es mir lieber dabei zu sein, um mich dort zu beweisen. Es ist schade für mich. Ich muss weiterarbeiten und die Dinge verbessern, die ich nicht so gut gemacht habe. Ich habe mit dem Teamchef und Robert Almer telefoniert. Die Beiden haben mir genau mitgeteilt, wieso und weshalb ich nicht dabei bin. Ich drücke ihnen die Daumen und hoffe, dass sie es schaffen. Ich werde bis Sommer versuchen so viel Gas zu geben, dass sie mich das nächste Mal wieder mitnehmen.“

…auf die Frage, was er dem ÖFB-Team gegen Wales zutraut: „Ich traue ihnen auf jeden Fall zu, das Spiel in Wales zu gewinnen. Jeder im Nationalteam ist darauf zu hundert Prozent eingestellt. Es gibt nur ein Ziel und das ist die Weltmeisterschaft. Mit dem Hunger und dem Siegeswillen fährt jeder hin und will das raushauen gegen Wales. Dann bin ich mir sicher, dass wir dort den Sieg holen und uns für die WM qualifizieren können.“