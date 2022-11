Schlechter Saisonstart für ÖSV-Biathletinnen – Öberg siegt

Überlegen hat die Schwedin Hanna Öberg den Biathlon-Weltcup-Auftakt der Frauen in Kontiolahti für sich entschieden.

Trotz eines Schießfehlers und damit einer Strafminute nahm die Siegerin über das 15 km Einzel der fehlerfreien zweitplatzierten Norwegerin Ingrid Landmark Tandrevold 36,5 Sekunden ab. Dritte wurde die Italienerin Lisa Vittozzi mit einer Strafminute und 39,7 Sekunden Rückstand. Lisa Hauser landete als beste Österreicherin mit drei Fehlern auf Platz 32.

Die Tirolerin, die im Sommer wegen gesundheitlicher Probleme eine schwierige Saisonvorbereitung hatte, wies im Ziel 3:59,8 Minuten Rückstand auf Öberg auf. Unmittelbar hinter Hauser belegte Dunja Zdouc mit einem Schießfehler den 33. Rang und 4:06,6 Minuten Rückstand. Erst beim letzten Stehendanschlag traf sie eine Scheibe nicht und vergab damit eine deutlich bessere Platzierung. Julia Schwaiger wurde mit vier Schießfehlern 50., Katharina Komatz 59. (fünf Strafminuten) und Anna Juppe 69. (vier Strafminuten).

Hanna Öberg sorgte in Finnland damit für den perfekten Weltcup-Auftakt Schwedens. Am Vortag hatte ihr Landsmann Martin Ponsiluoma bei den Männern das Einzel gewonnen. Die 27-Jährige gewann zum siebenten Mal einen Individual-Weltcupbewerb. Sowohl für die Frauen als auch für die Männer stehen in Kontiolahti noch drei Bewerbe auf dem Programm.