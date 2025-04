„Schlechtester Torhüter der United-Geschichte“: Matic teilt gegen Onana aus

Vor dem UEFA Europa League-Kracher zwischen Olympique Lyon und Manchester United fliegen die Funken! United-Torhüter Andre Onana sorgte nach dem 0:0 im Manchester-Derby am Wochenende mit arroganten Äußerungen über den kommenden EL-Gegner für Aufsehen. Lyon-Routinier und Ex-Manchester United-Spieler Nemanja Matic ließ dies nicht unkommentiert und kritisierte die Leistungen des Kameruners seit seinem Wechsel zu Manchester, was wiederum zu einer Reaktion von Onana führte.

Für die „Red Devils“ geht es nach einer verkorksten Premier League-Saison in der Europa League um alles. Der Wettbewerb bietet dem englischen Kult-Team doch noch die Chance, sich bei einem Titelgewinn für die Champions League zu qualifizieren. Im Viertelfinale wartet nun der französische Top-Klub Olympique Lyon.

Onana vor Duell unbesorgt

Doch einer ist vor dem wichtigen Europa-League-Duell tiefenentspannt: Andre Onana. Der kamerunische Nationalspieler glaubt nicht, dass die Franzosen zum Hindernis auf dem Weg zum Titel werden. „Natürlich wird es nicht einfach, aber ich denke, wir sind viel besser als sie“, sagte Onana vor der Partie. Und das, obwohl United in der Premier League nur den 13. Platz belegt, während Lyon in der Ligue 1 mit nur vier Punkten Rückstand auf Platz zwei an fünfter Stelle ist.

Nemanja Matic, der zwischen 2017 und 2022 für Manchester United spielte, stellte sich auf der Pressekonferenz vor dem Spiel den Medien und wurde nach seiner Meinung zu Onanas Kommentaren gefragt.

Matic: „Einer der schlechtesten Torhüter in der Geschichte von Manchester United“

„Onana? Wissen Sie, ich respektiere jeden – aber wenn man so etwas sagt, muss man auch die Antwort darauf geben. Wenn man einer der schlechtesten Torhüter in der Geschichte von Manchester United ist, muss man aufpassen, worüber man spricht“, teilte Matic gegenüber den United-Tormann aus.

„Wenn David de Gea, Peter Schmeichel oder Edwin van der Sar das sagen würden, dann würde ich mich selbst hinterfragen. Aber wenn man statistisch gesehen einer der schlechtesten Torhüter in der modernen Geschichte von Manchester United ist, dann muss er erst etwas beweisen, bevor man sowas sagt“, meinte der 36-Jährige. „Wir werden also sehen.“

Onana kontert Matic-Aussagen

Onanas Reaktion ließ nicht lange auf sich warten: „Ich würde niemals einem anderen Verein gegenüber respektlos sein. Wir wissen, dass es morgen ein schwieriges Spiel gegen einen starken Gegner wird. Wir konzentrieren uns darauf, eine Leistung abzuliefern, auf die unsere Fans stolz sein können.

Immerhin habe ich mit dem größten Verein der Welt Trophäen geholt. Das können nicht alle von sich behaupten.“

Man ahnt, wer damit gemeint ist: Matic blieb in seiner Zeit bei United ohne Titel.

Fotos: IMAGO