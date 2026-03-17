Schmid schlägt Alarm: „Auf unserem Platz wird Speer geworfen“

Trainer Manfred Schmid hat nicht zum ersten Mal die wenig bundesligatauglichen Trainingsbedingungen beim TSV Hartberg bemängelt.

„Wir haben einen oder eineinhalb Trainingsplätze, wo 3000 Schulkinder sind und Speer geworfen wird. Auch in unserem Stadion wird Speer geworfen. Die Platzverhältnisse sind dadurch nicht gut“, monierte Schmid in der neuesten Folge von DAB | Der Audiobeweis.

Schmid sieht durch die frei verfügbare Nutzung des Trainingsplatzes einen Wettbewerbsnachteil für den TSV Hartberg. „In Hartberg möchte man, dass es für alle frei zugänglich ist, aber das ist für eine Bundesligamannschaft schwierig. Es ist schwierig für die Platzarbeiter, es ist schwierig für die Mannschaft. Wenn man auf den Platz gehen will und plötzlich ist eine Schulmannschaft auf deinem Platz, der ohnehin schon schwierig zu bespielen ist“, schildert Schmid die alltäglichen Probleme im Trainingsbetrieb.

Der Hartberger Erfolgstrainer gab zu, dass es nicht immer einfach sei, in solchen Situationen die Ruhe zu bewahren: „Manchmal ist es sehr, sehr schwierig für mich, weil unnötige Energie verloren geht. Mittlerweile habe ich gemerkt, dass es wenig Sinn macht, sich zu viel damit zu beschäftigen.“

„In jeder Regionalligamannschaft bessere Verhältnisse“

Schmid ließ außerdem durchblicken, dass die Professionalisierung in Hartberg weiterhin ein mühsamer Prozess ist: „Wir haben vor Kurzem das erste Mal vier oder fünf Spinning-Räder bekommen. Die Jungs haben eine Riesenfreude damit.“

„Ich versuche gemeinsam mit den Verantwortlichen etwas weiterzuentwickeln, was die Infrastruktur und Regenerationsmöglichkeiten betrifft. In jeder Regionalligamannschaft sind bessere Verhältnisse. Das ist ein großer Wettbewerbsnachteil“, wurde Schmid deutlich. „Ich sehe alle bemüht, trotzdem müssen wir etwas verändern. Wir haben eine tolle Präsidentin, die alles probiert, was möglich ist. Wir haben mit Korherr jemanden, der sein eigener Typ ist, aber im Hintergrund alles versucht und den Verein zusammenhält. Wir gehen gemeinsam in die richtige Richtung und wollen etwas verändern“, so Schmid weiter.

Der nächste Auftritt der Hartberger auf dem ramponierten Rasen steht am kommenden Sonntag an, wenn Schmid seinen Ex-Klub Austria Wien in der Profertil Arena empfängt (14:30 Uhr live & exklusiv auf Sky und im Stream mit Sky X).

DAB | Der Audiobeweis #273 mit Manfred Schmid

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Bild: GEPA