Schmidt nach Avdijaj-Wechsel: „Können bei Transfers jetzt ein Regal höher greifen“

via

via Sky Sport Austria

Der Abgang von Donis Avdijaj stellt für den TSV Hartberg und Trainer Klaus Schmidt einen sportlichen Verlust dar. Finanziell eröffnet der Avdijaj-Wechsel zum FC Zürich den Hartbergern aber neue Möglichkeiten.

„Durch den Transfer ist der ein oder andere Euro in die Kassen des TSV gekommen. Man kann es sich so vorstellen, dass es in einem Regal sechs Abteilungen gibt, wir bis vorige Woche im untersten Regal herumgegriffen haben und jetzt dürfen wir eine Abteilung weiter oben hingreifen“, sagte Schmidt bei „Talk und Tore“.

„Ganz oben, wo die ganz netten Pralinen, wie der Haaland, sind, da haben wir nichts verloren. Wir bewegen uns als TSV Hartberg schon sehr auf einem Limit, was aber auch klar und normal ist und wir wissen auch, dass wir dorthin gehören. Aber auch dort gibt es die Schoko, die ganz gut schmeckt“, erklärte Schmidt weiter.