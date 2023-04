Schmidt nach Derby-Niederlage: „Jungs haben sich teuer verkauft“

Nach der 0:1-Derbyniederlage gegen Austria Lustenau moniert Altach-Trainer Klaus Schmidt die fehlende Konsequenz seiner Elf bei der entscheidenden Standardsituation zum Siegstreffer der Hausherren.

„Wir waren in der entscheidenden Situation nicht achtsam genug. Lustenau war da entschlossener“, sagte Schmidt nach dem Spiel im Sky-Interview. Die Stimmung in der Kabine sei nach der dritten Derby-Niederlage in dieser Saison „natürlich betrübt. Ich habe den Jungs aber gesagt, dass sie sich teuer verkauft haben und dass jeder in den Spiegel schauen kann.“