Der WAC setzt sich gegen Rapid mit 3:1 durch und belegt am Ende der Saison doch noch den dritten Tabellenplatz. Die Kärntner sind dadurch wie auch schon in der vergangenen Spielzeit direkt für die Gruppenphase in der Europa League qualifiziert. Für Lukas Schmitz war es das letzte Spiel im Trikot der Wolfsberger, der 31-jährige Deutsche wechselt ja in die Niederlande nach Venlo. Nach Spielende zeigt sich der Linksverteidger natürlich überglücklich.