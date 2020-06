Schnappt sich Leipzig einen Salzburg-Star als Werner-Ersatz?

via

Bahnt sich der nächste spektakuläre Wechsel eines Salzburg-Spielers in die Deutsche Bundesliga an? Laut der “Bild”-Zeitung könnte Hee-chan Hwang im Sommer beim deutschen Klub RB Leipzig anheuern.

Der 24-jährige Südkoreaner konnte beim 5:1 über Sturm Graz seinen ersten Treffer nach der Corona-Pause erzielen und hält nun bei neun Toren aus 20 Bundesliga-Einsätzen in dieser Saison. Auch mit drei Treffern in den sechs Spielen der Champions-League-Teilnahme konnte er auf sich aufmerksam machen.

In Deutschland hat Hwang bereits in der vergangenen Saison gespielt. Der junge Angreifer verbrachte fast die ganze Saison 2018/19 leihweise beim Hamburger SV. Mit Ausnahme dieses Leih-Geschäfts steht Hwang seit Anfang 2016 in der Salzburger Kampfmannschaft.

