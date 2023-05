Schneller als gedacht! So sieht Neuers Comeback-Plan aus

Seit Dezember muss der FC Bayern München auf Kapitän Manuel Neuer verzichten. Der Keeper hatte sich beim Skitourengehen einen Unterschenkelbruch zugezogen. Nach Sky Informationen rückt sein Comeback auf dem Rasen nun immer näher.

Beim 2:0-Sieg des FC Bayern gegen Hertha BSC hat Manuel Neuer am Sonntagabend wieder einmal auf der Tribüne gesessen. Vom Unterrang aus feuerte er seine Mitspieler an, freute sich über die Tore von Serge Gnabry und Kingsley Coman. Allzu lange will der Kapitän des deutschen Rekordmeisters dort jedoch nicht mehr sitzen, denn der 37 Jahre alte Routinier arbeitet mit Hochdruck an seinem Comeback, nachdem er sich im vergangenen Dezember einen Unterschenkelbruch zugezogen hatte.

Neuer will in zwei bis drei Wochen wieder auf dem Platz stehen

Karriereende? Rückkehr erst Ende 2023? Viel wurde über sein Comeback spekuliert, jetzt scheint endlich Klarheit reinzukommen.

Denn nach Informationen von Sky ist vorgesehen, dass Neuer bereits in zwei bis drei Wochen wieder auf den Platz zurückkehrt, um dort mit ersten torwartspezifischen Übungen und lockerem Lauftraining zu beginnen. Passend dazu sagte Thomas Tuchel zuletzt: „Manuel will es nochmal wissen!“

Sky Info: Tuchel plant fest mit Neuer

Neuer kehrt schneller zurück als gedacht!

Der Neuer-Plan: Verlaufen die nächsten Wochen weiterhin ohne Komplikationen, will er pünktlich zur kommenden Saison, also im Juli dieses Jahres wieder voll im Mannschaftstraining mitmischen und sich den Platz im Tor zurück erkämpfen. Diesen hat er wohl sicher, denn nach Sky Infos plant Tuchel fest mit ihm zur neuen Saison. Der neue Bayern-Trainer weiß wie kein Zweiter: Er braucht nicht nur Neuers Qualitäten, sondern auch dessen Führungsstärke, welche den Bayern seit seinem Ausfall vor allem in der Defensive abhandengekommen ist.

Neuer will es nochmal allen zeigen!

Schon jetzt arbeitet er nahezu täglich an der Säbener Straße an seiner Rückkehr, verhält sich gegenüber der aktuellen Nummer eins, Yann Sommer, solidarisch. Beide, so ist es zu hören, arbeiten professionell zusammen und unterstützen sich. Auch zum neuen Torwarttrainer Michael Rechner soll Neuer ein sehr gutes Verhältnis aufgebaut haben. Rechner, dessen Auftreten und Arbeit beim FC Bayern gut ankommt, ist jetzt schon in das Aufbautraining von Neuer integriert. Beide schätzen sich.

Neuers Vertrag bei den Bayern läuft noch bis zum 30. Juni 2024. Mit seinem möglichen Comeback im Juli dürfte dann auch klar sein, wer bei der kommenden Heim-EM im Tor der deutschen Nationalmannschaft stehen wird.

(skysport.de // Florian Plettenberg)

