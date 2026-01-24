Schnörkelloser Heimsieg: Manchester City bezwingt Schlusslicht Wolverhampton

Manchester City hat in der Premier League einen schnörkellosen Heimsieg gegen Nachzügler Wolverhampton angeschrieben.

Beim 2:0 des Tabellenzweiten am Samstag kam der zunächst geschonte Erling Haaland erst 20 Minuten vor Schluss ins Spiel. Omar Marmoush, der für den Norweger in die Startelf gerückt war, traf schon in der 6. Minute. Winterzugang Antoine Semenyo (45.+2) schoss kurz vor der Pause den Endstand heraus. Wolverhampton gestaltete die Partie nach der Pause offener.

City verkürzte den Rückstand auf Arsenal damit auf vorerst vier Zähler. Die Gunners sind am Sonntag daheim gegen Manchester United im Einsatz.

Immer dünner wird die Luft für Tottenhams Trainer Thomas Frank. Der angezählte Däne sah ein 2:2 seines Teams beim Vorletzten Burnley. Kevin Danso startete bei Tottenham in der Dreierkette und wurde eine Viertelstunde vor Schluss ausgewechselt. Die weiter außerhalb der Top zehn platzierten Spurs gingen durch Micky van de Ven (38.) in Führung, Burnley drehte die Partie aber eine Viertelstunde vor Schluss. Cristian Romero (90.) rettete den Gästen mit einem wuchtigen Kopfball noch einen Zähler.

(APA) / IMAGO