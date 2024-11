Schock-Abgang: Sportdirektor Edu verlässt Arsenal

Beben beim FC Arsenal! In die Führungsebene bei den „Gunners“ kommt überraschend Bewegung rein. Sportdirektor Edu will den Verein verlassen.

Bei den Top-Transfers von Declan Rice und Martin Ödegaard war er entscheidend beteiligt, nun geht das Kapitel Arsenal für Edu zu Ende. Der Brasilianer, der bei den Gunners den Posten des Sportdirektors bekleidet, will den englischen Topklub verlassen. Edu kam im Juli 2019 als Technischer Direktor zu Arsenal, ehe er im November 2022 zum ersten Sportdirektor des Klubs überhaupt ernannt wurde. Nun kommt es aber zur Trennung.

Wo seine Zukunft genau liegen wird, ist noch unklar, jedoch war in den letzten Wochen das Interesse von Evangelos Marinakis am Brasilianer bekannt geworden. Der Grieche ist der Kopf der Gruppe, die die Vereine Nottingham Forest, Olympiakos Piräus (Griechenland) und Rio Ave (Portugal) besitzt. Noch ist unklar, ob sich Edu dem Projekt des griechischen Unternehmers anschließen wird.

VIDEO-Highlights: Arsenal stolpert bei Newcastle

Edu-Abgang: Mehr Transfermacht für Arteta?

Laut Sky UK sei die Entscheidung Edus für die Gunners äußerst überraschend gekommen. Im September, als Trainer Mikel Arteta einen neuen Vertrag unterzeichnete, hatte Edu die neuen langfristigen Ziele des Vereins dargelegt. Es gab keine Anzeichen dafür, dass er seinen Posten verlassen wolle.

Es wird allerdings spekuliert, dass Edu bei Arsenal mehr Macht haben wollte, die er jedoch nicht bekam. „Die Marinakis-Gruppe wäre wohl bereit, ihm diese zu geben“, erklärt Miguel Delaney, Fußball-Chefredakteur bei The Independent. Der Abgang des 46-Jährigen könnte auch Auswirkungen auf Arteta haben. So vermutet Delaney, dass Arteta zukünftig bei Transfers mehr Kontrolle und Einfluss erhalte.

