Schock-Diagnose für LASK-Profi

Der LASK muss für lange Zeit auf Art Smakaj verzichten. Wie die Athletiker am Montag mitteilten, zog sich der Mittelfeldspieler bei der Niederlage in Altach einen Kreuzbandriss zu und wird mehrere Monate ausfallen.

Smakaj hatte sich in der Anfangsphase der Partie bei einem Zweikampf verletzt und musste nach 23 Minuten ausgewechselt werden. Nähere Untersuchungen bestätigten nun den Verdacht auf einen Kreuzbandriss im linken Knie.

Der Kosovare war im Sommer von Lokomotiva Zagreb zum LASK gewechselt und kam bislang in allen acht Pflichtspielen zum Einsatz.

LASK-Sportdirektor Dino Buric bedauert den Ausfall des Sommerneuzugangs: „Die Verletzung ist natürlich sehr bitter, zumal Art zuletzt auf einem guten Weg war. Dank unserer medizinischen Betreuung werden wir die Operation zeitnah vornehmen, damit er anschließend umgehend mit dem Reha-Prozess beginnen kann. Art erhält von uns die volle Unterstützung und wir sind überzeugt, dass er stark zurückkommen wird.“

HIGHLIGHTS | SCR Altach – LASK 1:0

Bild: GEPA