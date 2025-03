Schock für die Mavericks: Nächster Superstar verletzt?

Hiobsbotschaft für die Dallas Mavericks: NBA-Star Kyrie Irving droht mit einer schweren Knieverletzung für längere Zeit auszufallen. Der Point Guard der Texaner verließ am Montagabend bei der 98:122-Niederlage gegen die Sacramento Kings nach dem ersten Viertel schmerzverzerrt den Platz.

Irving wurde von DeMar DeRozan bei einem Drive zum Korb gefoult und landete mit dem rechten Fuß auf dem Fuß von Kings-Center Jonas Valanciunas. Der 32-Jährige verlor das Gleichgewicht und landete unglücklich auf seinem linken Bein, wobei sein Knie überdehnte, bevor er zu Boden fiel. Anschließend blieb Irving minutenlang liegen und musste behandelt werden, eher er von Anthony Davis gestützt das Parkett Richtung Bank verließ.

„Einfach unglücklich“, äußerte sich Mavs-Trainer Jason Kidd nach dem Spiel. „Ich hoffe, dass er gesund ist und dass es nichts Ernstes ist.“

Freiwürfe mit Tränen im Gesicht verwandelt

Kidd war es auch, der mit Irving sprach, bevor der Dallas-Guard unter Tränen aufs Feld zurückkehrte, um zwei Freiwürfe zu werfen. Nachdem er beide Freiwürfe verwandelt hatte, wurde dem 9-maligen All-Star in den Tunnel geholfen. „So ist er eben, ich meine, Kai (Spitzname von Irving) ist ein harter Kerl“, sagte Kidd über seinen Superstar. „Ich habe ihn gefragt, als sie ihn vom Platz brachten: ‚Fühlst du dich gut, wenn du jetzt in die Kabine gehst, ohne zu werfen? Du wärst aufgrund des Regelwerks für das heutige Spiel ausgeschlossen.‘ Also brachten sie ihn zur Freiwurflinie, und er warf die Freiwürfe und dann haben wir ihn rausgeholt.“

Mavericks im Verletzungspech

Die Mavericks spielten bereits ohne Anthony Davis – der sein einziges Spiel für Dallas am 8. Februar mit einer Leistenverletzung verließ, nachdem er für Luka Doncic getradet worden war – sowie ohne Daniel Gafford, Dereck Lively II und P.J. Washington Jr. Außerdem verlor Dallas im dritten Drittel Ersatz-Guard Jaden Hardy wegen einer Verstauchung des rechten Knöchels und musste mit neun Spielern auskommen. Wie lange Kyrie Irving ausfallen wird, ist noch nicht bekannt.

(Red.) / Bild: IMAGO