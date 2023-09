Schock für Schalke! Keeper Müller fällt monatelang aus

Der FC Schalke 04 muss mehrere Monate auf Torwart Marius Müller verzichten.

Der 30-Jährige musste im Spiel gegen den 1. FC Magdeburg in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden. Bei einem langen Schlag in die gegnerische Hälfte zog sich Müller einen Sehnenabriss im Adduktorenbereich zu. Bereits am Dienstag (19.9.) wird Müller operiert.

„Für Marius tut es uns persönlich wahnsinnig leid, dass er aufgrund der schweren Verletzung länger ausfallen wird. Er hat sich nach seinem Wechsel schnell ins Team integriert und starke Leistungen gezeigt“, sagte Sportdirektor Andre Hechelmann in einer Mitteilung der Knappen.

„Es bedeutet mir sehr viel, in der Arena aufzulaufen. Umso mehr haben mich die Reaktionen der Fans in der Kurve und auf der Tribüne danach berührt. Ich bin für die vielen Genesungswünsche sehr dankbar“, sagte Müller. „Ich hoffe, dass mit dem Sieg am Samstag der Knoten geplatzt ist und nun weitere erfolgreiche Spiele folgen. Ich bin davon überzeugt, dass unser starkes Torwart-Team seinen Anteil daran haben wird.“

(SID)

Beitragsbild: Imago