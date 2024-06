Schock für Sturm Graz und Otar Kiteishvili! Der Offensivspieler stand im EM-Achtelfinale für Georgien gegen Spanien in der Startelf, musste den Platz aber noch in Halbzeit eins verletzungsbedingt verlassen.

Zuvor hatte ein Eigentor von Robin Le Normand den Außenseiter mit 1:0 in Führung gebracht (18.). Den Ausgleich erzielte Rodri in Minute 39, Kiteishvili ging während der Aktion zu Boden. Nach einer kurzen Behandlungspause war klar: Der Sturm-Star konnte nicht weitermachen. Für ihm kam in Minute 41 WAC-Kicker Sandro Altunashvili in die Partie.

Ein genaues Update zur Verletzung liegt aktuell noch nicht vor – mehr Infos folgen in Kürze!

Bild: Imago