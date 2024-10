Schock nach CL-Hattrick: Adeyemi fällt wochenlang aus

Bitter für Karim Adeyemi: Der Angreifer hat sich im Champions-League-Spiel gegen Celtic Glasgow (7:1) nach Sky-Informationen einen Muskelfaserriss zugezogen und fällt mindestens drei Wochen aus.

Der Flügelflitzer wurde bereits ausgiebig untersucht, eine Diagnose liegt nun vor, wurde von Seiten des BVB aber noch nicht kommuniziert. Gegen Celtic hatte der 22-Jährige mit einem Dreierpack am Dienstagabend noch brilliert und war zum Man of the Match gewählt worden, nachdem er kurz nach Wiederanpfiff der zweiten Hälfte verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste.

HIGHLIGHTS | Borussia Dortmund – Celtic Glasgow | 2. Spieltag

Adeyemi verpasst wohl Real-Partie

Besonders bitter: Mit seinen jüngsten Top-Leistungen hatte sich Adeyemi wieder in den Fokus von Deutschlands Bundestrainer Nagelsmann gespielt. Nach dem Celtic-Spiel sagte Adeyemi noch: „Ich habe schon leider oft mit Muskelverletzungen zu tun gehabt. Ich habe aber das Gefühl, dass es diesmal nicht so schlimm ist.“

Nun steht fest, dass Adeyemi dem BVB einige Wochen lang fehlt und mit großer Wahrscheinlichkeit auch am 22. Oktober beim Königsklassen-Gastspiel bei Real Madrid (LIVE bei Sky Sport Austria!) nicht zur Verfügung stehen wird.

(sport.sky.de/Berger).

Beitragsbild: Imago.