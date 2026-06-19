Schockmoment für Kanada: Koné offenbar schwer verletzt

Schockmoment für Kanada: Während des zweiten WM-Spiels des Co-Gastgebers gegen Katar ist es nach der Halbzeitpause zu einem schwerwiegenden Zwischenfall gekommen. Nach einem schweren Foul muss die Mannschaft von Trainer Jesse Marsch um Ismael Koné bangen. Der Mittelfeldspieler verletzte sich nach einem heftigen Einsteigen von Assim Madibo augenscheinlich schwer.

Beim Stand von 3:0 ging Koné in der 51. Minute zu Boden, der Unterschenkel des 24-Jährigen wies danach eine deutliche Fehlstellung auf. Über die Außenmikrofone waren von Spielern die Worte „sein Bein ist gebrochen“ zu hören. Koné selbst hielt sich beim Anblick seines linken Beines fassungslos die Hand vor den Mund, seine Mitspieler schirmten ihn ab. Madibo, dem der Schreck anzusehen war, musste mit Rot vom Platz.

Nach ersten Informationen soll sich Koné sowohl das Wadenbein als auch das Schienbein gebrochen haben. Der kanadische Mittelfeldspieler befindet sich demnach im Krankenhaus, wo er im Beisein seiner Mutter Suzanne auf die bevorstehende Operation vorbereitet wird. Koné droht eine Ausfallzeit von vier bis fünf Monaten — die Weltmeisterschaft ist für ihn damit wohl beendet.

Nach einigen Minuten wurde Koné unter Applaus und Sprechchören auf einer Trage abtransportiert, er winkte den Zuschauern zu. Die Mannschaft musste sich im Anschluss gemeinsam auf dem Feld erst wieder sammeln. Nathan Salibahielt nach seinem Treffer zum 4:0 in der 64. Minute das Trikot Konés hoch.

Madibo soll sich nach dem Spiel in der kanadischen Kabine bei Koné entschuldigt haben.