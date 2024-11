Schöpf & Vancouver im MLS-Playoff ausgeschieden

Der Tiroler Alessandro Schöpf ist in der ersten Playoff-Runde der Major League Soccer (MLS) mit den Vancouver Whitecaps ausgeschieden.

Die Kanadier verloren am Freitag beim Los Angeles FC mit 0:1 (0:0) und die „Best of three“-Serie mit 1:2. Der Pole Mateusz Bogusz erzielte das Siegestor (62.) für den topgesetzten Club der Western Conference, Schöpf wurde in der 75. Minute eingewechselt.

Schöpf out – Wolf & New York fordern Cincinnati

Am (heutigen) Samstag (22.00 Uhr MEZ) spielt der Steirer Hannes Wolf mit New York City FC um den Aufstieg ins Halbfinale der Eastern Conference. Im Duell mit FC Cincinnati steht es 1:1.

(APA).

Beitragsbild: Imago.