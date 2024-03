TSV Hartberg-Trainer Markus Schopp war in der 219. Folge unseres Podcasts DAB | Der Audiobeweis zu Gast. Der 50-Jährige spricht unter anderem über den sportlichen Höhenflug der Oststeirer und den Einzug in die Meistergruppe.

Mit einem 1:1 bei Sturm Graz fixierten die Hartberger am letzten Spieltag des Grunddurchgangs der ADMIRAL Bundesliga die Teilnahme an der Meistergruppe. 34 Punkte erspielte das Team von Trainer Schopp in den ersten 22 Runden, nach der Punkteteilung geht es nun mit 17 Zähler und einem Punkt Vorsprung auf den Tabellensechsten Rapid in die letzten zehn Spiele.

Die Form im Frühjahr war noch nicht überzeugend, in fünf Spielen gab es für den TSV nur einen Sieg, zwei Remis und zwei Niederlagen. Dank eines starken Herbstes stehen die Steirer aber verdient zum zweiten Mal nach 2020 in der Meistergruppe.

Zwischenziel Meistergruppe: Freude in Hartberg

Hartberg-Coach Schopp sagt bei DAB | Der Audiobeweis zu diesem großen Erfolg: „Es ist schon ein schöner Moment. Ich glaube, wir haben uns lange genug auf diesen Moment gefreut. Es hat doch länger gedauert, bis er richtig spürbar und umgesetzt war. Es war aber schon so, dass wir den Moment genossen und gefeiert haben.“

„Nach zwei Tagen der Ekstase folgt natürlich der Moment, in dem dir bewusst wird, was es heißt, in der Meistergruppe dabei zu sein. Das fängt am Wochenende mit einem Top-Gegner an und wir freuen uns extrem“, so Schopp weiter.

Schopp: „war immer klar, wie ich meine Mannschaft spielen lassen will“

„Ich habe letztes Jahr eine Mannschaft übernommen, die ich eineinhalb Jahre davor mit einer klaren Idee verlassen habe. Damals ist alles sehr schnell gegangen, für mich war aber immer klar, wie ich meine Mannschaft Fußball spielen lassen will“, so Schopp über die Spielidee des TSV Hartberg.

„Für mich bedeutet Fußball spielen auch mit dem Ball zu spielen und im Ballbesitz Lösungen für die unterschiedlichsten Probleme und Ideen zu haben. Für mich gehören zur Spielidee alle Aspekte des Fußballs dazu, also etwa das Umschaltspiel, die Arbeit gegen den Ball und auch die Intensität. Die Frage ist nur, wie man das alles zusammenpacken und die Mannschaft damit begeistern kann.“

Schopp lobt Entwicklung im Team

Schopp zeigt sich stolz auf die spielerische Entwicklung in seiner Mannschaft in dieser Saison: „Klar war auf jeden Fall, dass wir sehr viel aufbauen konnten in den letzten Monaten. Das war dann auch der Grund, wieso wir so gut in die Meisterschaft gestartet sind. Wir haben zwar am Anfang noch ein paar Spiele hergeschenkt, ich habe aber gemerkt, dass die Mannschaft sich gefunden hat und hungrig war.“

Besonderes Lob gibt es für zwei ÖFB-Teamspieler: „Die Jungs haben unglaublich große Schritte gemacht und sich super entwickelt, was mich sehr freut. Wir haben mit Maxi Entrup einen Nationalteamspieler und auch bei Christoph Lang haben wir unseren Teil beigetragen. Mich freut es, dass wir zu dieser Entwicklung beitragen konnten.“

