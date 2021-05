Schopp: “Nimmt man das heutige Spiel her, bin ich bei der Austria kein Thema”

Der TSV Hartberg musste in der 30. Runde beim FK Austria Wien eine schmerzliche 1:3-Niederlage hinnehmen. Nach dem Spiel äußerte sich Hartberg-Trainer Markus Schopp im Sky-Interview.

Markus Schopp nach dem Spiel: „Wir haben überhaupt nicht auf den Platz gebracht, was wir uns vorgenommen haben. Ab dem 2:1 waren wir im Spiel, aber, dass wir da überhaupt noch im Spiel waren, war ein Wunder. Die Enttäuschung ist heute groß, weil es eine riesengroße Chance war, ein absolutes Statement zu setzen, aber scheinbar sind wir dafür noch nicht bereit. Wir waren immer wieder da, aber haben in vielen Bereichen heute nicht das abgerufen, wozu wir im Stande sind. Die Niederlage geht in der Form heute in Ordnung. Es wird bis zum Schluss spannend sein. Wir sind nicht so weit weg.“

