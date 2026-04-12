Schopp-Treffer zählt nicht: Hartberg-Führung gegen Sturm aberkannt

Konstantin Schopp und der TSV Hartberg jubeln bereits über das 1:0 gegen Tabellenführer Sturm Graz, doch Schiedsrichter Isa Simsek entscheidet auf Foulspiel.

Enge Situation in der 72. Minute des Bundesligaspiels zwischen Sturm und Hartberg. Konstantin Schopp köpfelt den Ball nach einem Eckball ins Tor der Grazer, zuvor setzte er jedoch im Duell mit Jeyland Mitchell seine Hände ein. Schiri Simsek zögert nicht lange und entscheidet sofort auf Foulspiel des 20-jährigen Hartbergers. VAR Markus Hameter greift nicht ein, da für ihn offenbar zumindest keine klare Fehlentscheidung vorliegt.