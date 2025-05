Schopp verlässt Meister Sturm Graz

Konstantin Schopp geht in die deutsche Fußball-Bundesliga. Der 19-jährige Innenverteidiger wechselt von Sturm Graz zum FSV Mainz 05 und unterschrieb einen Vierjahresvertrag bis 2029. Das gab der Club am Samstag bekannt. Der 1,95 m große Sohn des Trainers und ehemaligen ÖFB-Teamspielers Markus Schopp wird in Mainz Clubkollege seiner Landsmänner Philipp Mwene und Nikolas Veratschnig.

„Ich hatte sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen, die mir einen klaren Plan aufgezeigt haben, wie meine weitere Entwicklung aussehen kann. Der Verein ist bekannt für die Entwicklung von jungen Spielern, zudem haben viele Österreicher hier erfolgreiche Schritte gesetzt. Daher fiel mir die Entscheidung sehr leicht und ich hatte von Beginn an ein gutes Gefühl dabei“, erklärte Konstantin Schopp.

Schopp mit vielen Zweitliga-Einsätzen und Bundesliga-Debüt

Der U21-Teamspieler absolvierte in der vergangenen Saison 25 Spiele für die zweite Mannschaft von Sturm in der ADMIRAL 2. Liga und debütierte auch in der ADMIRAL Bundesliga. „Konstantin Schopp ist ein hochtalentierter Innenverteidiger, der körperlich und fußballerisch alle Anlagen mitbringt, die ein Bundesliga-Verteidiger benötigt. Auf diesem Weg wollen wir ihn begleiten und fördern und dabei die nötige Zeit zur weiteren Entwicklung geben. Konstantin ist mit seinem Potenzial auf den Notizzetteln einiger Clubs gelandet“, wird Mainz-Sportdirektor Niko Bungert auf der Vereinshomepage zitiert.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

(APA) / Bild: Imago