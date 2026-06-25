Schottland rechnet mit WM-Aus

Party is over: Schottlands Nationaltrainer Steve Clarke glaubt selber nicht mehr an ein Weiterkommen seines Teams bei der WM.

„Ich denke, wir fahren nach Hause“, sagte der 62-Jährige nach dem 0:3 (0:2) gegen Brasilien: „Ganz sicher“. Die Leistung gegen den Rekordweltmeister sei „enttäuschend“ gewesen, sagte er: „Wir haben es uns selbst schwer gemacht. Wir haben ihnen die Tore geschenkt, wir haben ihnen das Spiel gegeben, das sie wollten.“

Nach der Pleite gegen die Selecao hat Schottland die Vorrunde als Dritter der Gruppe C mit drei Punkten und einem Torverhältnis von -3 abgeschlossen. Noch steht das Aus nicht endgültig fest, aber die Wahrscheinlichkeit als einer der besten acht Gruppendritten noch das Sechzehntelfinale zu erreichen, ist für die „Bravehearts“ tatsächlich sehr gering. Für Mittelfeldspieler John McGinn ist ein Weiterkommen „unwahrscheinlich“.

Damit muss sich die WM wohl auch von den schottischen Fans verabschieden, die legendäre „Tartan Army“ hatte zuletzt Boston und Miami mit ihren Dudelsäcken und Kilts in eine blau-weiße Partyzone verwandelt und dabei jede Menge Sympathien gesammelt. „Überall wo sie hingehen, verlieben sich die Leute in sie“, hatte Kapitän Andrew Robertson über die Anhänger vor dem Brasilien-Spiel gesagt: „Wir haben die besten Fans der Welt.“ Doch jetzt ist die Party wohl vorbei.