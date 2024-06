Schrecksekunde um Lienhart im ÖFB-Training

Schrecksekunde für das ÖFB-Team: Innenverteidiger Philipp Lienhart hat sich im Training am Donnerstag eine Platzwunde zugezogen.

Für einen geplanten Medientermin am Nachmittag sagte der Defensivspieler ab. Lienhart hatte sich bei einem Zusammenstoß eine Platzwunde zugezogen und musste genäht werden. Mögliche EM-Einsätze sind nicht in Gefahr. Sicher ist nur, dass Lienhart die geplante Medienrunde verpassen wird. Für ihn springt Teamkollege Florian Grillitsch ein.

Lienhart verpasste einen Großteil der abgelaufenen Spielzeit verletzt. Zuletzt machten dem 27-Jährigen Knieprobleme zu schaffen. In Freiburg stand der Defensivspieler nur in den ersten 14 Ligaspielen der abgelaufenen Saison am Feld. Beim 2:1-Testspielsieg gegen Serbien stand der Innenverteidiger eine halbe Stunde am Platz.

(Red.) / Bild: GEPA