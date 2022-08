Schumacher-Bolide für über sechs Millionen Dollar versteigert

via

via Sky Sport Austria

Ein historisches Rennauto von Rekord-Weltmeister Michael Schumacher ist für 6,22 Millionen US-Dollar versteigert worden.

Wie das Auktionshaus RM Sotheby’s mitteilte, erhielt ein Bieter aus Monterey in Kalifornien den Zuschlag für den legendären Ferrari F300 von Schumacher aus der Formel-1-Saison 1998.

Mit dem Chassis 187 fuhr Schumacher in der Saison 1998 vier Rennen und holte damit vier Siege – in Kanada, Frankreich, England und Italien. Laut RM Sotheby’s handelt es sich damit um das erfolgreichste und einzig ungeschlagene Ferrari-Chassis der Formel-1-Geschichte, das in mindestens drei Rennen eingesetzt wurde. Ende 1999 hatte es der Vorbesitzer direkt von Ferrari erworben.

(dpa) / Bild: Imago