Schumacher: Russell hat Verstappen eine klare Ansage gemacht

George Russell fuhr ein Kanada ein fehlerfreies Rennen und feierte seinen ersten Saisonsieg. Auch im Zweikampf mit Weltmeister Max Verstappen bewies der Brite seine Nervenstärke.

Zudem erlaubte sich 27-Jährige in der Schlussphase des Rennens kleinere Spielchen hinter dem Safety-Car. Für Schumacher ist Russell aktuell in der Form seines Lebens.

„George hat ein unglaubliches Wochenende hinter sich, er war immer auf den Punkt da. Fehler macht er im Moment gar nicht mehr. Er ist jetzt voll in seiner Position als Teamleader aufgegangen und ruft immer die Leistung ab“, schwärmte Sky Sport F1-Experte Ralf Schumacher im Sky Sport F1-Podcast Backstage Boxengasse vom Mercedes-Piloten, der in Kanada unaufhaltsam von der Pole aus zum Sieg fuhr. Dabei zeigte er auch im Duell gegen Verstappen die Ellenbogen.

„George hat Max mit seinem Bremsmanöver hinter dem Safety-Car klar gezeigt: ‚Du, ich kenne die Regeln auch und ich kann das auch.‘ Aber er war nicht weit weg von einem Foul. Selbst Verstappen würde so etwas in der Art nicht machen, er würde es ein bisschen galanter machen. Aber er hat Max klar gezeigt, dass er jemand ist, der mit aller Macht gewinnen will und ihm dabei jedes Mittel recht ist. Das ist sicherlich nachhaltig, auch teamintern“, so Schumacher. Auch verbal sei Russell einer der wenigen, die sich von Verstappen nichts gefallen ließen.

Russell-Zukunft bei Mercedes noch offen

Die Konstanz sei eine der großen Stärken von Russell, der auch im Umgang mit dem hochgelobten Rookie Kimi Antonelli an seiner Seite stets einen kühlen Kopf bewahrt. „George macht im Moment alles richtig. Irgendwann muss Toto Wolff jetzt mal die Reißlinie ziehen, sonst kommen andere Teams an. Die Dynamik in der Formel 1 ist sehr schnell. Russell ist einer der heißeren Kandidaten für alle Teams, die jetzt noch einen guten Fahrer suchen“, sagte Schumacher. Russells Vertrag bei den Silberpfeilen läuft am Jahresende aus, seine Zukunft ist noch offen.

Ob Schumacher an Wolffs Stelle Russell ziehen lassen würde, wenn Verstappen bereit wäre, zu Mercedes zu wechseln? „Max Verstappen macht immer noch den Unterschied. Er holt immer das Maximum aus der Situation heraus, kann Rennen lesen wie kein Zweiter. Verstappen ist der Fahrer Nummer eins, den jedes Team sofort nehmen würde. Danach kommt erst mal lange nichts und dann kommt der Rest bestehend aus Oscar Piastri, Russell, Charles Leclerc“, meinte der Sky Sport F1-Experte.

(Peer Kuni – skysport.de)

Bild: Imago