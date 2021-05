Schwab beendet British Masters als Elfter

via

Matthias Schwab hat das British Golf Masters (2 Mio. Euro) auf dem elften Platz beendet. Der Steirer spielte bis zur Schlussrunde um den Sieg mit, nach einer 71er-Runde am Samstag wurde mit dem Gesamtscore von 279 nichts aus dem Premierensieg.

Bernd Wiesberger landete nach einer neuerlichen 72 bei seiner Generalprobe für die US-PGA-Championship an der 34. Stelle (284). Den Sieg holte sich im Stechen der Engländer Richard Bland vor dem Italiener Guido Migliozzi (je 275).

Unterm Strich betrachtet sei der geteilte elfte Platz beim British Masters okay, aber um ganz vorne zu sein, müsse einfach an allen vier Tagen viel zusammenpassen. “Im richtigen Moment einen langen Putt lochen, einen Drive nicht direkt hinter einen Baum schlagen usw. Mein Spiel ist okay, die Performance stimmt, und daher werde ich positiv weiter dran bleiben”, sagte Schwab.

