Schwab bei PGA-Turnier in Cromwell 53. – Schauffele gewann

Mit einem Triumph von Golf-Olympiasieger Xander Schauffele aus den USA ist das mit 8,3 Mio. Dollar dotierte PGA-Turnier Traveler Championship in Cromwell/Connecticut zu Ende gegangen. Der 28-Jährige verwies am Sonntag mit gesamt 261 Schlägen (19 unter Par) seine Landsmänner J.T. Posten und Sahith Theegala, die je zwei Strokes mehr benötigten, auf den geteilten zweiten Rang. Matthias Schwab spielte am Schlusstag eine 69er-Runde und kam mit 277 Schlägen (3 unter) auf Platz 53.

„Ich hatte gute Schläge, brachte aber die Bälle nicht nahe genug an die Fahnen, um mir echte Birdie-Chancen zu erarbeiten. Putts aus drei bis vier Metern können fallen, müssen aber nicht. Das war heute öfters der Fall“, fasste der 27-jährige Steirer sein Abschneiden in Cromwell zusammen. Diese Woche tritt Schwab bei den John Deere Classic in Silvis/Illinois an.

Auf der Ladies European Tour (LET) erreichte Emma Spitz bei den Czech Ladies Open im Royal Beroun Golf Club den starken sechsten Rang. Am Schlusstag vergab die Amateurin aus Niederösterreich, die bald ins Profilager wechseln möchte, mit einer 74er-Runde die Chance auf den Turniersieg.

(APA)

Artikelbild: Imago