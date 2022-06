Schwab beim PGA-Turnier in Cromwell weit zurück

Golfer Matthias Schwab ist beim PGA-Turnier Traveler Championship in Cromwell/Connecticut zurückgefallen. Der 27-jährige Steirer lieferte am Samstag eine 71er-Runde ab und lag mit gesamt 208 Schlägen (2 unter Par) vor der Schlussrunde an 60. Stelle. In Führung liegt weiter der US-Golfer Xander Schauffele mit 193 Strokes (17 unter Par). Der 28-Jährige büßte aber seinen großen Vorsprung ein, da Landsmann Patrick Cantlay nach einer 63er-Runde nur mehr einen Schlag Rückstand hat.

Schwab zeigte sich nach seiner mäßigen Runde nicht unzufrieden. „Ich habe gut gespielt, aber nicht gut gescort. Die vierte Runde sollte eine Platzierung im Mittelfeld bringen“, erklärte der gebürtige Schladminger. „Mein Spiel fühlt sich gut an und das ist vor allem für die kommenden Wochen sehr wichtig, um die PGA-Tourkarte für die kommende Saison zu behalten.“ Sein Landsmann Sepp Straka hatte beim mit 8,3 Mio. Dollar dotierten Travelers Championship den Cut verpasst.

(APA)

Bild: Imago