Golf-Profi Matthias Schwab ist am Samstag beim Auftaktturnier der PGA-Tour im kalifornischen Napa ins Mittelfeld zurückgefallen. Der Steirer verlor durch eine 72er-Par-Runde 21 Plätze und ist vor dem Schlusstag 37.

Einen Rang besser platziert ist Bernd Wiesberger beim LIV-Event in Chicago, wo der Burgenländer am zweiten Tag ebenfalls even Par spielte. Die Tirolerin Christine Wolf holte indes in Deauville (FRA) als Sechste ihr bisher bestes Saisonergebnis auf der LET-Tour.

(APA) / Bild: Imago