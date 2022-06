Schwab mit solidem Auftakt in Cromwell – Triple-Bogey für Straka

Golf-Profi Matthias Schwab ist solide ins PGA-Turnier Traveler Championship in Cromwell, Connecticut, gestartet. Der Steirer spielte am Donnerstag eine 69er-Runde (1 unter Par) und liegt damit auf dem geteilten 53. Rang. Der 27-Jährige erzielte vier Birdies bei drei Bogeys. Nicht so gut erging es Sepp Straka, dem Austro-Amerikaner unterlief am 13. Loch ein Triple-Bogey. Am Ende stand eine 72 (2 über Par) für den 29-Jährigen auf dem Scoreboard, das bedeutete Rang 109.

In Führung liegen nach Tag eins ex aequo der nordirische Golfstar Rory McIlroy und der US-Amerikaner J.T. Poston, denen jeweils eine starke 62er-Runde auf dem Par-70-Kurs gelang.

(APA)

Bild: Imago