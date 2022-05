via

via Sky Sport Austria

Golfprofi Matthias Schwab hat bei der Charles Schwab Challenge in Fort Worth trotz eines Rückfalls den Cut geschafft.

Der Steirer büßte am Freitag durch seine Runde von eins über Par 25 Plätze ein, landete an der geteilten 51. Stelle mit Even-Par aber noch über dem Schnitt. An der Spitze des seit 1946 der PGA-Tour angehörenden Turniers rangierte mit neun unter das US-Trio Scottie Scheffler, Beau Hossler und Scott Stallings.

(APA) / Bild: Imago