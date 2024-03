Schwab und Nemecz beenden Indian Open nicht im Spitzenfeld

Mit den österreichischen Golfern Matthias Schwab und Lukas Nemecz ohne Aussicht auf Spitzenplatzierungen gehen die Indian Open am Sonntag zu Ende.

Schwab (213 Schläge) verbesserte sich dank dreier Schlaggewinne auf den letzten beiden Löchern mit eins unter Par auf dem Par-72-Kurs auf Platz 40. Nemecz (217) spielte nach einer starken zweiten Runde (68) eine 74 und liegt auf Platz 65. Der Japaner Keita Nakajima (198) führt beim mit 2,25 Mio. US-Dollar dotierten Turnier.

Die zweite Runde in Neu-Delhi war nach Blitzen am Freitag unterbrochen und am Samstag fortgesetzt worden. Bernd Wiesberger hatte den Cut gerade nicht geschafft.

