Schwachstelle Messi? Van Gaals logischer Argentinien-Plan

Auf dieses Viertelfinale freuen sich alle Fußball-Fans: Argentinien trifft auf die Niederlande (ab 20 Uhr im Liveticker). Bonds-Coach Louis van Gaal hat sich für seinen Plan Messi und Co. auszuschalten auch Tipps eines deutschen Weltmeisters eingeholt.

Messi den Spaß, also den Ball, rauben, bevor die Oranjes Konterwelle auf das argentinische Tor zurollt – so könnte die Elftal ab 20:00 Uhr (MEZ) vor über 80.000 Zuschauern im Finalstadion von Lusail zu „La Pulgas“ Kryptonit werden.

Bondscoach Louis van Gaal hat sich einen genauen Plan zurechtgelegt, um Argentiniens WM-Reise zu beenden. Und der beinhaltet natürlich auch Superstar Lionel Messi. Der Plan ist so einfach wie genial. „Natürlich ist Messi ihr gefährlichster und kreativster Spieler“, sagte van Gaal dem TV-Sender NOS und kam dann zu einem interessanten Schluss: „Auf der anderen Seite beteiligt er sich nicht viel am Spiel, wenn der Gegner in Ballbesitz ist. Darin liegt unsere Chance.“

Messi zeigt großen Respekt vor Niederlande

Ist Messi abgemeldet, wie bei der 1:2-Schmach gegen Saudi-Arabien, wirkt sich dies auf die gesamte Mannschaft aus. Fängt er plötzlich an zu zaubern, wie im Achtelfinale gegen Australien (2:1), laufen auch alle anderen ein bisschen schneller.

Der 35-Jährige argentinische Nationalheld hat großen Respekt vor den Niederländern: „Das wird eine umkämpfte Partie, wie alle bei dieser WM“, sagte Messi der Sportzeitung Ole. Die Niederländer verfügten über eine „großartige Mannschaft, mit großartigen Spielern und einem brillanten Trainer“.

Und der ist sich nicht zu Schade auch Tipps von außen anzunehmen. „Ich lerne Dinge, die meine Scouts nicht herausgefunden haben. Und jetzt, wo Deutschland ausgeschieden ist, ist er für die Niederlande“, bestätigt Van Gaal den Austausch mit Bastian Schweinsteiger. Doch über den genauen Inhalt seines SMS-Verkehrs behält der Coach Stillschweigen: „Das ist Privatsache.“

Schweinsteiger gibt Van Gaal Tipps

Für den Weltmeister von 2014 zählten die Niederländer schon vor dem Turnier zum Kreis der Titelfavoriten. „Ich habe die Niederlande in den letzten Monaten jetzt häufig gesehen, auch weil Louis van Gaal dort Trainer ist. Die schaffen es wirklich, 90 Minuten auf einem hohen Niveau zu spielen“, sagte der 38-Jährige in einem Interview des Tagesspiegel.

Angefeuert werden unsere Nachbarn bei ihrer Mission jedoch von lediglich 1400 Oranje-Fans. Ganz anders als die Südamerikaner. Der zweimalige Weltmeister wird von 40.000 frenetischen Anhängern unterstützt. Der Bondscoach sieht darin kein Problem: „Meine Spieler sind professionell genug, um damit umzugehen. Es ist nicht einfach, wenn 40 000 Argentinier da sind und 1400 von uns. Aber das sind immerhin schon 400 mehr als ursprünglich. Ich bin damit zufrieden.“

Der ehemalige Bayern-Coach präsentiert sich vor dem Viertelfinal-Knaller nicht nur optimistisch, sondern locker und entspannt. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel sorgte der 71-Jährige für einen Lacher. Auf eine kritische Aussage des argentinischen Starspielers Angel Di Maria angesprochen, lieferte sich der Trainer am Donnerstag einen humorigen Dialog mit seinem neben ihm sitzenden Stürmer Memphis Depay.

Depay & Van Gaal sorgen für Lacher

„Es tut mir sehr leid, dass Angel Di Maria einmal gesagt hat, ich sei der schlechteste Trainer, den er je hatte“, sagte van Gaal: „Hier neben mir ist Memphis. Er war auch in Manchester. Und jetzt küssen wir uns auf den Mund.“ Gelächter folgte im Pressekonferenzraum des Medienzentrums in Doha. Auch Depay, der den Kuss verweigerte, lachte laut los.

Bis heute verfolgt van Gaal die Erinnerung an das WM-Halbfinale 2014 von Sao Paulo, als die Finalträume gegen Messi und Co. erst im Elfmeterschießen geplatzt waren. „Wir haben eine Rechnung zu begleichen“, so der 71-Jährige, der damals darauf verzichtet hatte, seinen Elfmeter-Killer Tim Krul zu bringen, wie er es sonst gerne getan hatte: „Ich schaue nicht gern zurück. Ich dachte damals, wir würden gewinnen, habe sogar entsprechend gewechselt.“

Ein solcher Fauxpas unterläuft einem Louis van Gaal nicht zweimal.

