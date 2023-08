Schwächster Ligastart eines Aufsteigers seit 2000: Blau-Weiß Linz bleibt optimistisch

Fünf Spiele, vier Niederlagen, ein Remis – 16 Gegentore. Die Bilanz von Blau-Weiß Linz in der ADMIRAL Bundesliga ist ausbaufähig. Der Linzer weisen aktuell die schlechteste Bilanz eines Aufsteigers seit der Saison 2000/01 auf. Die Verantwortlichen bleiben allerdings trotz des mageren Starts positiv gestimmt.

„Wir haben uns heute das erste Mal richtig als Bundesligamannschaft gefühlt“ sagte Blau-Weiß-Kicker Tobias Koch nach dem Spiel im Sky-Interview. Die Statistiken sprechen jedoch eine andere Sprache. Auch im fünften Spiel der Linzer gab es keinen Sieg, 16 Gegentore und ein Torverhältnis von -11 sind die schlechteste Bilanz eines Aufsteigers nach fünf Bundesliga-Spielen aller Zeiten.

Die bisherigen Spiele von Blau-Weiß Linz in der ADMIRAL Bundesliga im Überblick

Scheiblehner mit Mannschaftsleistung bei Pleite gegen Sturm zufrieden

Im Lager von Blau-Weiß bleibt man realistisch und positiv. „Ich finde, wir haben heute phasenweise so gespielt, wie ich mir das vorstelle. Das müssen wir mitnehmen. Es ist dann vorne und hinten zu wenig Qualität in 1:1-Duellen, aber das ist keine große Überraschung“, sagt beispielsweise Trainer Gerald Scheiblehner und spricht seiner Mannschaft damit trotz einer 1:4-Pleite ein Kompliment aus.

„Wenn du mit 0:2 in das Spiel startest, ist es fast unmöglich, hier etwas mitzunehmen. Trotzdem ein Lob an die Mannschaft, dass wir stabil geblieben sind und weiter gut gearbeitet haben. Mit ein bisschen Glück können wir das Spiel noch spannender machen, aber wir bekommen wieder durch eine Standardsituation das vorentscheidende 3:1.“

Positiv gestimmt blickt Scheiblehner auf die kommenden Spiele. In den kommenden zwei Runden geht es mit der WSG Tirol und dem SCR Altach gegen Gegner, die wohl eher auf Augenhöhe mit den Linzern liegen als etwa Sturm oder Rapid: „Es werden andere Spiele. Wir sind nicht mehr der ganz große Underdog. Es werden keine leichten Spiele, aber wir werden mit den Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, ein gutes Bild abgeben. Ich bin optimistisch.“

Tatar über Blau-Weiß Linz: „Defensiv nicht konkurrenzfähig“

Alfred Tatar sieht die Situation allerdings anders. Für den Sky-Experten sind die Leistungen der Linzer noch nicht Bundesliga-tauglich: „Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass Blau-Weiß Linz noch nicht dort angekommen ist, was sie sich vorgenommen haben. Also schnell in die Liga hineinzuwachsen und einen Gegner abzugeben, der konkurrenzfähig ist. Man ist vor allem defensiv noch nicht konkurrenzfähig und da gilt es den Hebel anzusetzen.“

Bild: GEPA