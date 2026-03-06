Schwärzler in Ruanda im Challengerfinale und erstmals Top 200

Der Vorarlberger Joel Schwärzler steht bei einem Tennis-Sand-Challenger in Kigali in Ruanda im Finale. Am Freitag besiegte der 20-Jährige im Halbfinale Marco Cecchinato 6:2,7:6 (8).

Den Sieg gegen den French-Open-Halbfinalisten 2018 (Niederlage gegen Dominic Thiem, Anm.) hatte Schwärzler in 1:41 Std. fixiert, nachdem er in den beiden Runden davor Marathon-Matches über je 2:23 Std. gespielt hatte. Finalgegner ist mit dem Qualifikanten Stefano Napolitano ein weiterer Italiener.

Schon durch den Finaleinzug verbessert sich Schwärzler als in etwa 190. erstmals in die Top 200 der Weltrangliste. Sein aktuelles Ranking von 214 ist auch sein bisher bestes. Im Fall seines zweiten Challenger-Finalsiegs ginge es weitere rund 15 Plätze nach vorne. In der vergangenen Woche war Schwärzler in Lugano ebenso in ein Challenger-Endspiel gekommen, er unterlag dann dem Ungarn Zsombor Piros in drei Sätzen.

(APA)

Beitragsbild: Imago