Schwarz nach Sturz in Bormio mit Hubschrauber abtransportiert

Österreichs Ski-Hoffnung Marco Schwarz mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen und die Kollegen wieder am Podest vorbei: Die ÖSV-Speed-Asse haben in der Abfahrt von Bormio einen gebrauchten Tag erwischt. Der französische Überraschungsmann Cyprien Sarrazin stahl Marco Odermatt (+0,09) am Donnerstag die Show des ersten Weltcupsieges in der Abfahrt. Der Schweizer übernahm die Gesamtweltcupführung von Schwarz.

Der Kärntner landete nach einem Verschneider und heftigem Abflug auf der berüchtigten Stelvio im Fangnetz. TV-Bilder ließen eine Knieverletzung vermuten, laut ÖSV wurde das rechte Knie abgeklärt. Schwarz verließ den Sturzraum gestützt von Helfern und wurde vom Hubschrauber abtransportiert. Zur genauen Abklärung wurde er nach Innsbruck überstellt. Schwarz war nach schnellen Teilzeiten vielversprechend unterwegs gewesen.

Der französische Überraschungsmann Cyprien Sarrazin holte vor Marco Odermatt (+0,09) seinen ersten Weltcup-Sieg. Dritter wurde der Kanadier Cameron Alexander (+1,23). Kriechmayr landete als bester Österreicher auf Rang fünf. Kriechmayr hat nach eigenen Aussagen, wie auch der ausgeschiedene Kilde im oberen Teil einen Stein erwischt und dadurch keinen Grip mehr gehabt.



(APA) / Bild: GEPA