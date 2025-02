Schwarz plant wieder Einstieg ins Speedtraining

Für Marco Schwarz geht die Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm erst am Mittwoch der zweiten Woche los. Vor zwei Jahren in Courchevel mit Silber in der Kombination, Bronze im Riesentorlauf, Platz vier in der Abfahrt und sechs im Super-G sowie im Slalom Vielstarter, gehen sich nach der schweren Knieverletzung im Dezember 2023 und der Bandscheibenoperation im Dezember 2024 heuer drei Starts aus. Die Rückkehr auf die Speedstrecke ist für das Frühjahr geplant.

Er habe von der WM bisher alle Rennen angeschaut und sei sehr begeistert. „Ich freue mich auf die Stimmung, dass ich die aufsaugen kann. Ich freue mich, wenn es am Mittwoch losgeht.“ Er wäre die Speedrennen natürlich sehr gern gefahren, er wäre sie den ganzen Winter im Weltcup schon gern gefahren. „Ich werde im Frühjahr wieder ins Speedtraining einsteigen und schauen, wie es sich im Sommer entwickelt“, sagte der 29-Jährige.

Es warten also Teamkombi am Mittwoch, Riesentorlauf am Freitag (beste Saisonergebnisse Platz neun in Adelboden und elf in Schladming) und Slalom (Sechster Kitzbühel, Siebenter Wengen) am Sonntag auf ihn. „Ich fühle mich körperlich recht wohl“, versicherte der Kärntner. „Jede Fahrt auf dem Hang ist natürlich sehr viel wert. Ich will es am Mittwoch rennmäßig anlegen und nicht Material raustesten.“ Schwarz bestreitet die Teamkombi mit Stefan Babinsky.

