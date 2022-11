Schwede Ponsiluoma gewinnt Weltcup-Auftakt – Eder auf Platz 33

Der Schwede Martin Ponsiluoma hat am Dienstag zum Auftakt der Biathlon-Weltcup-Saison triumphiert. Der 27-Jährige setzte sich in Kontiolahti in Finnland im Einzelrennen über 20 Kilometer nach nur einem Fehlschuss deutlich vor dem fehlerlosen Schweizer Niklas Hartweg (+37,2 Sekunden) und dem Deutschen David Zobel (+59,3) durch.

Die Österreicher landeten im geschlagenen Feld, der bald 40-jährige Simon Eder kam unmittelbar vor seinem Landsmann David Komatz auf Rang 33.

Eder konnte mit seiner Laufleistung nicht unzufrieden sein, drei Fehler am Schießstand waren allerdings zu viel um, um eine Top-Ten-Platzierung ernsthaft mitkämpfen zu können. Am Ende betrug der Rückstand auf Rang eins 4:48,1 Minuten. Komatz schoss zweimal daneben, war am Ende aber 0,9 Sekunden langsamer als Eder. Auch Patrick Jakob verzeichnete zwei Fehlschüsse, für ihn wurde es Endrang 39 (+5:02,1). Damit reichte es zumindest noch für Weltcup-Punkte. Harald Lemmerer (60./+6:18,1) schaffte das genauso nicht wie Felix Leitner, der das Rennen völlig verpatzte und nach fünf Fehlern über Rang 63 (+6:33,5) nicht hinaus kam.

Für Ponsiluoma war es der zweite Einzel-Sieg im Weltcup nach dem Erfolg im Pokljuka-Sprint 2021. Noch überraschender war die restliche Besetzung des Podiums, zumal sich sowohl der 22-jährige Hartweg als auch der 26-jährige Zobel zum ersten Mal über eine Top-Drei-Platzierung freuen durften. Der Norweger Johannes Thingnes Bö wurde nach mangelnder Schussleistung nur Zwölfter, läuferisch war er einmal mehr eine Klasse für sich. Bis Sonntag stehen für die Männer noch drei Rennen auf dem Programm, die Frauen sind ab Mittwoch viermal im Einsatz.

(APA)/Bild: GEPA