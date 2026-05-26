Schweden am letzten Drücker ins WM-Viertelfinale

Der zehnfache Weltmeister Schweden hat wie die USA bei der Eishockey-WM in der Schweiz am letzten Drücker den Aufstieg ins Viertelfinale geschafft. Während es die Amerikaner am Dienstag in Gruppe A durch ein 4:1 gegen Österreich unter die Top vier schafften, gelang das den Schweden in Freiburg in Pool B durch ein 4:2 gegen die Slowakei, und damit ebenso gegen einen direkten Konkurrenten. Die Slowaken hatten ihre ersten vier Spiele gewonnen, doch das reichte nicht.

Damit standen schon vor den Dienstag-Abendspielen die acht Viertelfinalisten fest, aber für die erste K.o.-Phase erst eine der vier Paarungen. Die hat es mit der Neuauflage des Olympia-Finales Kanada gegen USA aber in sich. Die restlichen Matches ergeben sich nach Ausgang des Duells der noch makellosen Schweiz mit Finnland um Rang eins in Gruppe A sowie von Tschechien gegen Kanada. Bei einem Sieg würden die Tschechen in Gruppe B auf Rang zwei verstoßen. Weitere Viertelfinalisten sind das durch ein 8:1 gegen Ungarn aufgestiegene Lettland und Überraschungsteam Norwegen.

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