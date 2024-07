Olympia: Schweinberger und Kiesenhofer im Regen-Zeitfahren ohne Medaille

Die Hoffnungen auf eine österreichische Medaille im olympischen Rad-Einzelzeitfahren der Frauen haben sich auch wegen Stürzen nicht erfüllt.

Christina Schweinberger wurde am Samstag in Paris bei schwierigen Regenbedingungen Zehnte. Anna Kiesenhofer, Sensationssiegerin des Straßenrennens von Tokio 2021, landete gar nur an der 33. Stelle von 35 Starterinnen.

Gold sicherte sich überlegen die Australierin Grace Brown vor der Britin Anna Henderson. Bronze ging an die gestürzte Weltmeisterin Chloe Dygert (USA). Auf der durch die Nässe besonders rutschigen 32,4-km-Strecke von der Esplanade des Invalides zum Ziel an der Pont Alexandre III kamen mehrere Fahrerinnen zu Fall, vereinzelte sogar mehrfach.

(APA)/Bild: Imago