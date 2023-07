Schweinsteiger: „Kane kann Lücke schließen“

Bastian Schweinsteiger sieht Angreifer Harry Kane als ideale Verstärkung für den FC Bayern München an.

„Ich denke auf jeden Fall, dass Harry Kane einer ist, der die Lücke schließen kann. Die Frage ist natürlich, ob Harry Kane sich für Bayern München entscheidet am Ende des Tages“, sagte der Weltmeister von 2014 am Sonntag in München.

Die Bayern bemühen sich seit Wochen um einen Transfer des Stürmers der Tottenham Hotspur. „Natürlich hat er hier größere Chancen als in Tottenham, große Titel zu holen“, sagte der 38-jährige Schweinsteiger. „Er weiß, wo das Tor steht. Er ist ein Spieler, der aus jeder Lage Tore schießen kann. Mit dem Kopf, mit rechts oder links. Von daher würde er schon sehr gut reinpassen.“ Die Münchner suchen nach dem Abschied von Robert Lewandowski vor einem Jahr einen Angreifer von Weltklasseformat.

(DPA)/Bild: Imago