Schweiz feiert Auftaktsieg gegen Ungarn

Die Schweiz hat gleich zum Auftakt den ersten Schritt zum Achtelfinale bei der Fußball-EM in Deutschland getan.

Die lange souveränen Eidgenossen mussten am Samstag in Köln beim 3:1-(2:0)-Sieg gegen Ungarn erst im Finish zittern und können am Mittwoch mit breiter Brust ins nächste Spiel gegen die im Eröffnungsspiel Deutschland mit 1:5 unterlegenen Schotten gehen.

Kwadwo Duah (12.), Michel Aebischer (45.) und Breel Embolo (93.) schossen den EM-Viertelfinalisten 2021 zu einem verdienten Erfolg gegen lange harmlose Ungarn, die dank Ex-Mattersburg-Stürmer Barnabas Varga (66.) zumindest noch für Spannung sorgten. Ein zweiter Treffer gelang aber nicht mehr, das schwere Duell mit der DFB-Elf am Mittwoch wird damit bereits zum Schicksalsspiel.

Die Schweizer sind somit in der Tabelle der Gruppe A vorerst auf Platz zwei hinter Deutschland, die DFB-Elf hatte das Turnier am Freitag in München mit einem fulminanten 5:1 gegen überforderte Schotten eröffnet.