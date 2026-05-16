Schweiz & Kanada gewinnen auch zweites WM-Spiel

Die Eishockey-Auswahl der Schweiz hat bei der Heim-WM auch ihr zweites Spiel gewonnen. Der Gastgeber und Gruppengegner von Österreich setzte sich am Samstagabend in Zürich gegen Lettland mit 4:2 (0:0, 2:1, 2:1) durch.

Die Schweiz, die nach vier Silbermedaillen seit 2013 auf den ersten WM-Titel hoffen, machen weiterhin einen guten Eindruck. Schon zum Auftakt in Gruppe A hatten sie mit einem Sieg über die USA (3:1) beeindruckt. Gegen Lettland trafen nun NHL-Stürmer Timo Meier (31.) sowie Damien Riat (38./53.) und Dean Kukan (41.). Rudolfs Balcers (32./60.) hatte für die Letten zwischenzeitlich ausgeglichen und erzielte auch den letzten Treffer des Spiels.

Die Schweiz steht in der Gruppe nun punktgleich mit Finnland vorne, das nach dem Auftaktsieg gegen Deutschland (3:1) ebenfalls den zweiten Sieg feierte: Gegen Ungarn gelang am Samstag ein 4:1 (0:0, 3:1, 1:0). Mit Blick auf das Ziel Viertelfinale benötigt Deutschland am Sonntag einen Sieg gegen Lettland, nur die ersten Vier der Achtergruppe kommen weiter.

Kanada fertigt Italien ab

Bereits zuvor hatte Rekordchampion Kanada auch sein zweites Spiel gewonnen. Gegen Italien setzte sich der Turnierfavorit am Samstag mit 6:0 durch. Am Freitag hatten die Kanadier zum Auftakt Schweden geschlagen (5:3).

Dabei waren Altstar Sidney Crosby und Toptalent Macklin Celebrini noch ohne Scorerpunkt geblieben, gegen Italien änderte sich das nun. Celebrini traf zum 3:0 und zum 4:0 (17./23.) und lieferte zudem einen Assist zum 5:0 durch Evan Bouchard (39.). Crosby bereitete zudem Celebrinis zweiten Treffer vor.

Kanada führt die Gruppe B damit vorerst an, für Italien war die Niederlage der Auftakt in das Turnier. Kanada wartet seit dem Gewinn 2023 gegen Deutschland auf den nächsten WM-Titel, es wäre der 29. Im vergangenen Jahr war das Eishockey-Mutterland sensationell im Viertelfinale an Co-Gastgeber Dänemark gescheitert.

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