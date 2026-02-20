Schweiz und Schweden im Curling-Finale der Frauen

Die Schweiz und Schweden bestreiten beim olympischen Curling-Turnier das Frauen-Finale.

Im Halbfinale gewann das Schweizer Team um Skip Silvana Tirinzoni am Freitag gegen die USA 7:4 und spielt am Sonntag erstmals seit 2006 um Gold. Olympiasieger war die Schweiz bei den Frauen noch nie.

Die Schwedinnen um Skip Anna Hasselborg setzten sich 6:3 gegen die Weltmeisterinnen aus Kanada durch. Schwedens Frauen gewannen in Peking 2022 Bronze, in Pyeongchang 2018 holten sie Gold.

(APA)/Bild: Imago