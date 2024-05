Schweiz und Schweden im WM-Viertelfinale

Die Schweiz hat ihre Ambitionen bei der Eishockey-WM in Tschechien mit einem 8:0-Kantersieg gegen Dänemark eindrucksvoll untermauert und sich vorzeitig für das Viertelfinale qualifiziert.

Am Samstag feierten die Eidgenossen in Prag ein Torfestival und übernahmen damit in der Österreich-Gruppe A die Tabellenführung. Schweden gelang in Gruppe B in Ostrava mit einem 7:2 gegen Lettland genauso wie der Schweiz der fünfte Sieg im fünften Spiel und der Sprung ins Viertelfinale.

Die Schweiz, für die unter anderem Kevin Fiala von den Los Angeles Kings doppelt traf, steht zum siebenten Mal in Serie bei Weltmeisterschaften unter den besten acht Mannschaften. Dänemark hat nach dem sechsten WM-Spiel als Tabellenfünfter nur noch minimale Chancen auf das Viertelfinale. Das Auftaktspiel hatten die Skandinavier gegen Österreich noch mit 5:1 gewonnen.

Ebenfalls bereits vorzeitig mit dem Viertelfinale planen können Gastgeber Tschechien und Kanada in der Österreich-Gruppe A.

