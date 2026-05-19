Schweizer „Nati“ präsentiert WM-Kader

Die Schnitzeljagd ist beendet: Die Schweizer Fußball-Nationalmannschaft hat ihren WM-Kader komplett. Nach der über zwei Tage verteilten Bekanntgabe steht fest, welche Spieler Nationaltrainer Murat Yakin für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) nominiert hat.

Mit dabei sind zahlreiche Akteure aus europäischen Topligen. Im Tor steht Gregor Kobel von Borussia Dortmund, dazu kommen unter anderem Fabian Rieder, Johan Manzambi, Luca Jaquez, Nico Elvedi, Aurèle Amenda, Miro Muheim und Silvan Widmer. Cedric Itten stößt aus der zweiten Liga zum Aufgebot.

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Angeführt wird das Team von Kapitän Granit Xhaka vom AFC Sunderland. Auch erfahrene Nationalspieler wie Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez, Denis Zakaria und Breel Embolo gehören zum Kader. Insgesamt bringen mehrere Spieler reichlich internationale Erfahrung mit, sieben Akteure sind älter als 30 Jahre.

Yakin will seine Entscheidungen am Mittwoch auf einer Pressekonferenz erläutern. Am 25. Mai trifft sich die Nationalmannschaft zur Vorbereitung, ehe am 31. Mai in St. Gallen ein Testspiel gegen Jordanien ansteht.

Die Schweiz startet am 13. Juni in Santa Clara gegen Katar in die Weltmeisterschaft. Weitere Gegner in Gruppe B sind Bosnien und Herzegowina sowie Co-Gastgeber Kanada.

(SID/red.) / Bild: Imago