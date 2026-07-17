Schweizer Schmid gewinnt 13. Etappe als Ausreißer

Der Schweizer Radprofi Mauro Schmid hat am Tag der Ausreißer die 13. Etappe der Tour de France gewonnen.

Der 26-Jährige vom Team Jayco AlUla setzte sich bei der mit 205,8 km längsten Etappe der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt im Sprint gegen Harold Tejada aus Kolumbien (XDS Astana) durch. Das Duo hatte sich rund 15 km vor dem Ziel aus der Fluchtgruppe abgesetzt. Für Schmid war es der erste Tour-Etappensieg und der größte Karriereerfolg.

Der Kampf um das Gelbe Trikot geht auf der 14. Tour-Etappe in den Vogesen in die nächste Runde. Über 155,3 km erstreckt sich der Kurs zwischen Mülhausen und dem Ziel in Le Markstein Fellering, das vor allem Ex-Champion Jonas Vingegaard in bester Erinnerung haben dürfte.

Vor drei Jahren endete hier die 20. und vorletzte Etappe der Tour 2023, bei der der Däne seinen zweiten und bislang letzten Tour-Triumph zementierte. Der Etappensieg ging damals an den Gesamtführenden der Tour 2026, Tadej Pogacar, der diesen Erfolg gern wiederholen möchte.