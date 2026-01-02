Schwere Knieverletzung: Olympia-Saison für Liensberger vorbei

Für die Vorarlbergerin Katharina Liensberger ist der Traum von der Teilnahme an den Olympischen Spielen in Mailand/Cortina vorbei. Die 28-jährige Skirennläuferin zog sich am Freitag in St. Michael/Lungau beim Riesentorlauftraining des ÖSV-Technikteams in Vorbereitung auf den Kranjska-Gora-Weltcup bei einem Sturz schwere Blessuren im rechten Knie zu. In der Klinik Hochrum bei Innsbruck wurden eine Fraktur des Schienbeinkopfs, ein Meniskus- und ein Innenbandriss diagnostiziert.

Die Operation wurde noch für (den heutigen) Freitag angesetzt, auf jeden Fall bedeutet das auch das Saisonende für die Slalom-WM-Dritte von Saalbach-Hinterglemm. Liensberger wäre am Wochenende sowohl im Riesentorlauf wie auch im Slalom zum Einsatz gekommen. Im bisherigen Saisonverlauf hatte die Slalom-Weltmeisterin 2021 mit Slalom-Rang vier am Sonntag auf dem Semmering ihr bestes Ergebnis erreicht.

(APA) / Bild: GEPA