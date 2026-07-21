„Schwerpunkt auf Weiterentwicklung des Kinderfußballs“ – ÖFB holt Ex-LASK-Coach Sageder

Der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) hat Thomas Sageder zum neuen Teamchef des U15-Nationalteams und des U15-Futureteams bestellt. Der 43-jährige Oberösterreicher tritt seine neue Funktion mit 1. September 2026 an.

Sageder verfügt über die UEFA-Pro-Lizenz und war zuletzt als Co-Trainer von Peter Stöger beim SK Rapid tätig. Mit den Grün-Weißen wurde laut der Aussendung eine einvernehmliche Lösung über die Auflösung des noch laufenden Vertrags gefunden. Zuvor arbeitete er unter anderem als Cheftrainer des LASK in der ADMIRAL Bundesliga.

Für den ÖFB steht die Verpflichtung von Sageder mit einem „besonderen Schwerpunkt auf der Weiterentwicklung des Kinderfußballs“ in Zusammenhang.

Rückkehr in den Nachwuchs

Für den ÖFB ist Sageder kein Neuling. Bereits während der Qualifikation zur U17-Weltmeisterschaft 2025 gehörte er als Co-Trainer zum Betreuerstab von Hermann Stadler. Nun übernimmt er dauerhaft Verantwortung im Nachwuchsbereich.

ÖFB-Nachwuchschef Sebastian Prödl bezeichnete Sageder als „Trainer mit Erfahrung im Spitzen- und Nachwuchsfußball, der die Ausbildungsphilosophie des Verbandes bereits kenne“. Sageder selbst erklärte, die Arbeit mit jungen Talenten sei für ihn eine besonders reizvolle Aufgabe.

Breuer übernimmt Nachwuchsfußball

Der ÖFB kündigte zudem eine weitere personelle Veränderung an. Konstantin Breuer wird mit 1. August Leiter Nachwuchsfußball U6 bis U15 in der Abteilung Talenteförderung der Direktion Sport.

Breuer war maßgeblich an der Entwicklung des neuen ÖFB-Ausbildungskonzepts beteiligt und soll künftig die Zusammenarbeit mit Leistungszentren, Akademien, Vereinen und Landesverbänden koordinieren. Darüber hinaus wird er in der Aus- und Weiterbildung von Kinder- und Nachwuchstrainern mitwirken.